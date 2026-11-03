На российском портале рассказали о башкирском детском журнале «Акбузат»

В беседе с журналистом федерального издания Еленой Константиновой она рассказала о секрете успеха единственного в России монолингвального детского издания на башкирском языке, о борьбе с «цифровым шумом» и о том, как сделать родной язык живым и востребованным среди подрастающего поколения.

Интервью вошло в специальную авторскую рубрику портала, посвященную главным редакторам региональных детских журналов России. По словам Ларисы Абдуллиной, «Акбузат» вот уже более 30 лет вносит вклад в сохранение и развитие башкирского языка, краевой литературной самобытности и культуры обращения со словесностью.

«Специфика нашего журнала не в том, что он „только на национальном“, а в том, что мы делаем этот язык многослойным и игровым, открывая ребенку дорогу в большой мир, — подчеркнула Лариса Абдуллина. – Башкирский язык без живых текстов рискует стать „языком учебников“: формальным и неживым. „Акбузат“ предлагает ребенку язык в действии: в сказке, игре, загадке, стихотворении, которое хочется выучить наизусть».

Одна из ключевых особенностей «Акбузата» — использование не только литературной нормы башкирского языка, но и его диалектов, что позволяет ребенку из любого района республики или из других регионов компактного проживания башкир (Пермь, Челябинск, Оренбург и других) услышать в журнале именно свой, родной вариант языка, а не «усредненный» вариант.

Чтобы быть на одной волне с современными детьми, редакция активно внедряет новые форматы. С 2023 года в журнале появились QR-коды, ведущие к аудиозаписям сказок и стихов с русским переводом. А специальная рубрика помогает юным читателям знакомиться сразу с четырьмя языками: башкирским, русским, английским и китайским. Кроме того, совместно с профессиональными художниками журнал выпускает красочные комиксы о приключениях Урала и легендарного коня Акбузата. Тиражи этих комиксов уже переданы в отделы образования всех 54 районов и 9 городов республики.

Бумажный тираж «Акбузата» сохраняется на уровне 4 тыс. экземпляров, ведь детский журнал — это часто первая книга ребенка. Особую роль играет цифровая среда: группа журнала в «ВК» насчитывает более 43 тыс. подписчиков. Лариса Абдуллина отметила, что журнал процветает благодаря системной поддержке руководства республики, в том числе грантам Главы республики Радия Хабирова, и высокому доверию читателей.

«Настоящая конкуренция у нас не с коллегами из других журналов, а с телефоном в руках ребенка, который отсасывает его внимание, — поделилась главный редактор. — Мы союзники против одного общего соперника — равнодушия к родному слову».

В ближайших номерах «Акбузата» читателей ждет специальный выпуск, посвященный «северным амурам» — башкирским воинам, прославившимся в борьбе с Наполеоном, а также новые интерактивные бумажные игрушки для развития мелкой моторики.