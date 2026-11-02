Театры Башкирии за год посетили более 1 миллиона зрителей

По итогам 2025 года в республике было показано 4178 спектаклей, которые посетили более 1 миллиона зрителей. Об итогах прошедшего театрального сезона рассказал на оперативном совещании в правительстве исполняющий обязанности министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Знаковым событием года стало присуждение Российской национальной театральной премии «Золотая маска» двум театрам. Уфимский государственный татарский театр «Нур» был удостоен награды за спектакль «Гора» в номинации «Драматический театр. Большая форма», а Башкирский государственный театр кукол получил премию за постановку «Тьма египетская» по мотивам рассказов Михаила Булгакова. Спектакль Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури «Не успела сказать „люблю“» вошел в Лонг-лист премии.

В 2025 году также были учреждены два новых значимых международных фестиваля: Первый Международный фестиваль театров кукол «Ҡурсаҡ-фест», собравший 11 коллективов из России, Кыргызстана и Узбекистана, и Первый Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Колонсак», куда съехались 11 театров из регионов России и Казахстана.

2026 год объявлен годом празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, и театральные коллективы Башкортостана с первых дней активно включились в реализацию федеральных проектов. Одним из масштабных мероприятий стала Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» 27 марта, объединившая площадки страны в едином формате. Ключевым событием стало участие во Всероссийском проекте «Театральный поезд». 8 и 9 июня Уфа стала одной из ключевых остановок уникального марафона, где в зале ожидания железнодорожного вокзала была развернута выставка, а в Доме актёра прошли лекции и мастер-классы. За два дня в столице республики были показаны 16 постановок. 9 июня башкирские артисты продолжили юбилейный маршрут. Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима и Туймазинский татарский драматический театр отправились в Ульяновск и Казань со спектаклями «Чёрные воды» и «Материнское поле».

5 августа Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан выступил в московском парке «Зарядье» в рамках марафона-фестиваля «Россия — Театр — Общество», показав отрывок из спектакля «Метель» по мотивам повести Александра Пушкина.

Новый театральный сезон в Башкортостане открылся яркими премьерами. Башкирский государственный академический театр оперы и балета представил гала-концерты, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури — спектакль «Вечернее застолье» по пьесе Мустая Карима, а Русский драмтеатр отметил 165-летие музыкальным детективом «Восемь любящих женщин».

«Театральное искусство Башкортостана демонстрирует устойчивое развитие и высокие творческие достижения. Уверен, что новый театральный сезон 2026–2027 годов станет яркой страницей в культурной жизни республики, подарит жителям нашей республики незабываемые встречи с прекрасным», — подытожил Фанур Шайхисламов.