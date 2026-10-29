Стала известна программа музеев Башкирии в рамках «Ночи искусств»

3 ноября Республика Башкортостан присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). В этом году акция проходит под девизом «В единстве культур — сила народа» и приурочена к Году единства народов России.

Для семей, жителей и гостей Башкирии с 18.00 до 23.00 будут открыты двери более 100 государственных и муниципальных музеев республики, где они представят программы мероприятий, в том числе выставок, экскурсий и мастер-классов, посвящённых единству народов России и Башкортостана, популяризации историко-культурного наследия. Подробности праздничной программы «Башинформу» рассказали в региональном минкультуры.

Национальный музей Республики Башкортостан приглашает жителей на масштабную праздничную программу. Посетителей ждут эксклюзивные форматы знакомства с экспозициями: «Экскурсия в темноте» по залам археологии, где в необычной обстановке посетители по-новому взглянут на древние артефакты и смогут встретиться с мамонтёнком Любой — одним из символов музея. Для ценителей искусства и кураторского взгляда подготовлены специальные прогулки по межрегиональной выставке керамики «Балсык». Тем, кто хочет не только смотреть, но и делать своими руками, будут интересны мастер‑классы по традиционным ремёслам: изготовлению курая, созданию башкирских нагрудников, войлоковалянию и плетению из ротанга. Атмосферу вечера дополнят лекции по этнографии, праздничный кинолекторий, стилизованная этно‑фотосессия и настольные краеведческие игры — отличный способ узнать больше о культуре края в увлекательной форме. Любителей ярких впечатлений порадуют экспресс‑портреты от художника и показательная программа студии фехтования «История дуэли», которая перенесёт гостей в эпоху рыцарских традиций и дуэльного этикета.

Республиканский музей Боевой Славы откроет программу концертом, посвящённым Дню народного единства: зрители увидят яркие творческие номера, наполненные духом сплочённости и уважения к культурному наследию страны. В течение всего вечера будут работать интерактивные площадки и зоны мастер‑классов — каждый сможет не только наблюдать, но и создавать, пробовать, узнавать новое. Особое место в программе занимают экспозиции, раскрывающие важные страницы отечественной истории: «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны», «Россия. Донбасс. СВО», а также выставки «Уроки жизни и мужества» и «Город и небо». Они дают возможность глубже прочувствовать связь времён и ценность подвига разных поколений.

В Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова пройдут обзорные экскурсии по залам музея, мастер‑классы по декоративно‑прикладному искусству, концерт Театра авторской песни и поэзии. Гости смогут посмотреть выставку живописи из собрания Государственного Русского музея «Михаил Нестеров. Святая Русь», масштабную экспозицию, посвящённую творчеству М. В. Нестерова и другие выставки.

Национальный литературный музей Республики Башкортостан представит литературно-музыкальный вечер «В единстве культур — сила народа», презентацию выставки «Маленькие мастера. Барельефы детства» и мастер-классы.

Муниципальные музеи республики подготовили свою неповторимую и уникальную программу. Для семей с детьми — игровые маршруты и творческие занятия, для ценителей искусства — выставки и кураторские прогулки, для любителей истории – лекции, встречи с хранителями и погружения в быт прошлых эпох. Площадки предлагают разные форматы участия: от свободного посещения экспозиций до платных тематических программ и мастер‑классов. Во многих музеях действуют льготы для пенсионеров, детей, многодетных семей, участников СВО и других категорий посетителей.

Акция «Ночь искусств» — это возможность по‑новому взглянуть на музейное пространство, познакомиться с многонациональным культурным наследием Башкортостана и всей России, а также попробовать себя в традиционных ремёслах, отметили в минкульте.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий музеев Республики Башкортостан можно на официальных сайтах учреждений и в их аккаунтах в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что в программу развития культуры и искусства в Башкирии внесли изменения.