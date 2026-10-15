В Стерлитамаке отменили концерт группы «Звери»

Запланированный на 9 ноября концерт группы «Звери» в Стерлитамаке не состоится. Выступление должно было пройти в «Стерлитамак-Арене» и начаться в 20:00.

О том, что шоу отменяется, сообщил билетный оператор. По его информации, решение об отмене принял организатор концерта. На официальном сайте коллектива сказано, что за приобретенные билеты можно вернуть деньги. Официальные причины отмены пока не называют.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал об отмене концерта Егора Крида в Уфе.