В Уфе состоялась презентация детской книги Миляуши Галиевой-Ягафаровой

— Связана ли публикация книги с Годом большой и дружной семьи?

— Она связана с моей не очень большой, но очень дружной семьей, и приурочена, конечно же, к столь хорошему, значительному году. Стихов для детей у меня на бумаге и в компьютере на рабочем столе много. Они на разные темы, в основном для дошкольников и школьников младшего возраста. Когда наши дети выучились, встали на ноги, освободили нас от ежедневных забот, стихов стало больше. Некоторые, особо удавшиеся, я и им читала или отправляла в семейный чат для поднятия настроения. Вот и начали меня подталкивать напечатать книжку для детей. Семья — это сила. Уговорили. А название — намек для всех молодых родителей. Никому на свете не хочется быть одиноким. Какие модные веяния не отравляли бы мозг и душу современной молодежи, чайлдфри и всё такое, как бы не тяжела была жизнь, не пугала неопределенность в завтрашнем дне и т. д., ребенок не должен расти в семье один. Иначе мы дружно воспитаем общество эгоистов.

— С какой командой вы осуществили этот проект?

— Вопрос выбора команды, по-моему, даже не стоял. Это должны были быть профессионалы с большим опытом, работающие по государственным стандартам, на которых можно было положиться таким, как мы, неопытным в этом сложном деле людям — редакция детской литературы издательства «Китап». Я безмерно благодарна заместителю директора издательства Фанзилю Адельбаеву, всей детской редакции и их руководителю Альфии Телямовой, которые приняли непосредственное участие в создании книги. Не везде встретишь настолько неравнодушных, интеллигентных, заинтересованных людей. Я желаю им всех благ и успехов в их нелегком деле.

— В книге получились очень яркие иллюстрации, а кто художник?

— Искусственный интеллект под непосредственным руководством Фанзиля Каримовича. Это было очень занимательно. Страшно стало за всех художников. Я до этого была уверена, что живого человека все-таки нельзя заменить. Теперь сомневаюсь. С ИИ, может, даже легче найти общий язык, чем с живым творцом, у которого есть своя душа, свое видение мира, свои фантазии, своя настойчивость, которая обычно бывает не в твою пользу. А с ИИ просто нужен хороший «управляющий», который поставит правильные задачи и точно их сформулирует.