В Башкирии Лариса Абдуллина стала участницей проекта «Мы вместе»

Проект «Мы вместе/Беҙ бергә» в Год единства народов России проходит в муниципалитетах Башкортостана с целью укрепления межнационального согласия и сохранения культурных традиций народов республики.

После Зианчуринского района эстафету приняли другие муниципалитеты республики – Зилаирский, Баймакский, Хайбуллинский, Абзелиловский, Бурзянский, Учалинский, Кугарчинский, города Учалы, Сибай, Белорецк. В городах и районах республики запланированы концерты народных и образцовых творческих коллективов, литературно-музыкальные вечера, районные фестивали и патриотические программы.

В афише — гала-концерт фестиваля «Большая дружная семья», юбилейные программы ансамблей «Русская песня» и «Родные напевы», концерт Сибайского театрально-концертного объединения «Һөйгәндәр генә сибәр», патриотическая программа Рамиля Бадамшина «Мы СВОю Родину не предаем», выступления воспитанников детских музыкальных школ.

Во всех мероприятиях принимают участие члены Союза писателей Республики Башкортостан. Проект объединяет на одной площадке творческие коллективы, деятелей культуры и жителей муниципалитетов республики.