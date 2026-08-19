В Башкирии Лариса Абдуллина стала участницей проекта «Мы вместе»

Она поделилась размышлениями о судьбе республики и важности любви к малой родине, бережного отношения к своим корням. В атмосфере искреннего диалога жители смогли задать поэтессе волнующие их вопросы.
«Спасибо всем жителям Зианчуринского района: они умеют слушать и слышать слово, умеют беречь свои традиции. Это чувствовалось во время встречи, — рассказала „Башинформу“ Лариса Хашимовна. — Благодарю главу района Дамина Маратовича Юланова за то, что он поддерживает такие встречи и дает культуре живое дыхание. Особое внимание нужно уделить подрастающему поколению. Дети должны вырасти настоящими патриотами этой земли. Нужны новые произведения для малышей. Кстати, День детской книги, который предложил проводить наш Президент 26 марта, это напоминание нам всем о том, как важно с детства прививать любовь к чтению, к родному слову. В Башкортостане к этому относятся особенно бережно, и огромная заслуга в этом Главы республики Радия Фаритовича Хабирова: его поддержка помогает семьям, защитникам Отечества, а значит, помогает сохранять ту самую опору, на которой держится и культура, и родной язык. Пусть наши дети растут с хорошими книгами на наших родных языках нашей большой Родины!»
Проект «Мы вместе/Беҙ бергә» в Год единства народов России проходит в муниципалитетах Башкортостана с целью укрепления межнационального согласия и сохранения культурных традиций народов республики.
После Зианчуринского района эстафету приняли другие муниципалитеты республики – Зилаирский, Баймакский, Хайбуллинский, Абзелиловский, Бурзянский, Учалинский, Кугарчинский, города Учалы, Сибай, Белорецк. В городах и районах республики запланированы концерты народных и образцовых творческих коллективов, литературно-музыкальные вечера, районные фестивали и патриотические программы.
В афише — гала-концерт фестиваля «Большая дружная семья», юбилейные программы ансамблей «Русская песня» и «Родные напевы», концерт Сибайского театрально-концертного объединения «Һөйгәндәр генә сибәр», патриотическая программа Рамиля Бадамшина «Мы СВОю Родину не предаем», выступления воспитанников детских музыкальных школ.
Во всех мероприятиях принимают участие члены Союза писателей Республики Башкортостан. Проект объединяет на одной площадке творческие коллективы, деятелей культуры и жителей муниципалитетов республики.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.