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26 Марта , 14:08

В Башкирии увеличат фонд конкурса на арт-объект музея кочевых цивилизаций

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Евразийский музей кочевых цивилизаций и экспертно-проектное бюро «Архтамга» проводят Всероссийский конкурс на создание инсталляции или арт-объекта, который станет знаковым для фестиваля кочевой архитектуры на территории музея. Об этом агентству «Башинформ» рассказал генеральный директор экспертно-проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.

«Конкурс посвящен переосмыслению кочевой архитектуры и её культурного кода в современном контексте. Участникам нужно разработать проект, который будет метафорически передавать ключевые концепции кочевой культуры, а также станет символом динамичности, открытости и глубокой связи с природой, свойственной кочевым народам. У нас есть свои требования, нужно применять экологически чистые, устойчивые к погодным условиям материалы. Обязательно стоит учесть контекст местности и гармонично вписать в окружающий ландшафт. Мы уже получили более 100 работ. Сам арт-объект мы планируем построить и открыть летом этого года», – рассказал Рустам Алибаев.

На выездном рабочем совещании, посвященном вопросу строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций, Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал проведение Всероссийского конкурса и дал поручение увеличить его призовой фонд.

Автор:Азат Гиззатуллин
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