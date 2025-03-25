В Башкирии пройдёт фестиваль «Подмостки России»

В Башкирии пройдёт фестиваль подростковых театральных студий «Подмостки России». Он состоится 31 марта в Уфе на базе Национального Молодежного театра им. Мустая Карима.

10 театральных коллективов республики покажут свои спектакли на социально значимые темы. В числе участников: уфимские театры «Без Маски», «Метафора», «Мирьям», «Диамапы»; «Апельсинки» (Кумертау), «Ария» (Караидельский район), «Глория» (Краснокамский район), «МИКС» (Аскинский район), «Странники» (Нефтекамск) и «ТЕАТРиМЫ» (Стерлитамак).

Помимо театральных представлений, для участников и зрителей фестиваля готовится масштабная образовательная программа. Перед подростками выступит актёр-кукольник Башкирского государственного театра кукол, народный артист РФ Айрат Ахметшин. Он проведёт мастер-класс «Куклы оживают: искусство кукловождения». Профессор Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, заслуженная артистка РБ Земфира Хусаинова на своём мастер-классе «Говори, чтобы тебя слушали» расскажет участникам об основах сценической речи. Мастер-класс о сценическом движении в театре «Тело, как инструмент» проведёт ведущий актер Национального молодежного театра, заслуженный артист РБ Дмитрий Гусев.

Для всех желающих будет организована экскурсия по музею Национального молодёжного театра им. Мустая Карима.

Фестиваль организован Федеральным центром развития программ социализации подростков и Уполномоченным по правам ребенка в РБ Ольгой Панчихиной, при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, министра культуры РФ Ольги Любимовой и правительства Республики Башкортостан. Соорганизаторами фестиваля также выступили Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» и Союз театральных деятелей Республики Башкортостан. Фестиваль проводится при поддержке благотворителей города.

Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке.