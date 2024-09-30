В Башкирии открылась еще одна библиотека нового поколения

В Башкирии открылась 18-я библиотека нового поколения. Она расположилась на базе центральной городской библиотеки в центре города Салавата на улице Ленина. Благодаря национальному проекту «Культура» здесь провели модернизацию, полностью изменили пространство, создав комфортные условия для всех поколений читателей. На средства городского бюджета был проведен капитальный ремонт.

Теперь это не только книгохранилище, а цифровой культурно-образовательный центр. Здесь светлые читальные залы, детские и молодежные локации, уютная «Капсула времени» для индивидуальной работы, конференц-зал «Коллайдер», электронный компьютерный зал «Электрон», инклюзивная площадка, клуб филателистов, интерактивные лабы.

На модернизацию библиотечного пространства выделено более 30 миллионов рублей. Фонд библиотеки пополнили более 2 тысяч новых красочных изданий для детей и подростков, в том числе книги по культуре и истории нашей страны, произведения национальных авторов. Отдельное место занимает патриотическая литература, книги о специальной военной операции, так как одно из главных направлений в работе библиотеки – воспитание подрастающего поколения.

Сотрудники совместно с волонтерами презентовали новое интерактивное оборудование, рассказали о новых проектах и 15 клубах, которые начали свою работу на обновленном пространстве, рассказали в пресс-службе минкультуры.

― Открытие библиотеки нового поколения — это действительно значимое событие для всего нашего города, потому что библиотека нового поколения теперь становится площадкой социальной направленности — культурной, образовательной, развивающей, творческой, — сказал и. о. главы администрации города Салават Альберт Муталов. — Среди постоянных читателей библиотеки более 10 тысяч салаватцев. Уверен, что после такой трансформации их будет как минимум вдвое больше. Такие площадки объединяют людей, становятся центром для диалога культур и поколений. Важно заинтересовать и как можно больше привлекать молодое поколение, чтобы развивать у детей и подростков интерес к нашей культуре и истории.

Теперь здесь можно реализовать свои креативные идеи вместе с творческой лабораторией «В объективе» в рамках проекта «Гений места», снять свой репортаж вместе с медиашколой «Точка роста», поучаствовать в уникальной фотосессии в фотостудии «ФотоПросто», научиться основам ведения своих блогов в школе блогера «Блогер с нуля», создать свой собственный мультфильм в школе мультипликации и анимации «ТалантиУм», изучить основные приемы и тактики в шахматной студии «Е2Е4», создать свою армию роботов, управляя ими с помощью искусственного интеллекта в школе робототехники «Пиксель», устроить семейный просмотр мультфильма в мини-кинотеатре «Как дома», записать свой первый трек в студии звукозаписи «Своя атмосфера».