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Культура
27 Сентября , 13:39

Евразийский музей кочевых цивилизаций будет сотрудничать с учеными Монголии

Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и Евразийский музей кочевых цивилизаций будут сотрудничать с Институтом археологии Национальной академии наук Монголии. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил директор НПЦ Данир Гайнуллин. Переговоры с руководством института состоялись во время рабочего визита в Монголию делегации республики, организованного по приглашению директора Национального музея «Чингис хан» Монголии, академика Чулууна Сампилдондова. Напомним, что господин Чулуун приезжал в Башкортостан для участия в открытии визит-центра «Тура-хан» и подарил фонду музея кочевых цивилизаций монгольское седло.

Посещают «Землю вечно голубого неба», как называют свою страну монголы, директор НПЦ Данир Гайнуллин, директор ЕМКЦ Николай Григорьев и дизайнер Тимур Сабитов. 

В институте археологии НАН Монголии принял башкирскую делегацию директор Гэлэгдорж Эрэгзэнтэй. Встреча получилась результативной.

– Рассказали о проектах, по которым мы готовы к сотрудничеству с монгольскими коллегами. Поделились планами по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Нашли много точек соприкосновения. В первую очередь, обе стороны заинтересованы в совместных археологических экспедициях. Можем организовать совместные работы по сохранению наскальной живописи, поскольку в Монголии есть наскальные рисунки возрастом не менее 20 тысяч лет. И проблема сохранения, датировки, мониторинга наскального искусства для монгольских специалистов всегда актуальна. Наш опыт по сохранению рисунков пещеры Шульган-Таш их сильно заинтересовал. Пригласили директора института посетить нашу республику, музей «Шульган-Таш» и визит-центр «Тура-хан», – рассказал Данир Гайнуллин.

Башкирская делегация также по приглашению господина Чулууна Сампилдондова побывала в Национальном музее «Чингис хан», который был открыт в 2022 году и стал самым большим в Азии музеем Чингисхана и монгольской знати. Обойти 9-этажный музей и ознакомиться с богатыми фондами занимает немало времени. Здесь собрано около 12 тысяч экспонатов и реликвий. Из них более 10 тысяч (93%) являются оригинальными (подлинниками). Остальные – точные копии артефактов, хранящихся в зарубежных сокровищницах. 

Башкирской делегации также предстоит осмотреть другие музеи и достопримечательные места, чтобы подробнее изучить культуру и быт кочевых народов. Рабочая поездка, состоявшаяся по приглашению монгольской стороны, поможет башкирским специалистам перенять опыт музеефикации и культурного туризма, чтобы использовать эти знания в создании Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Автор:Лейла Аралбаева
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