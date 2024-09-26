Госоркестр Башкирии представил программу Всероссийских филармонических сезонов

Госоркестр Башкортостана впервые в новом сезоне представил концерт в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Под управлением маэстро Дмитрия Крюкова оркестр исполнил произведения, которые входят в золотой фонд шедевров мировой симфонической музыки.



В первом отделении прозвучал концерт для скрипки с оркестром ре мажор Людвига ван Бетховена, который называют вершиной скрипичной музыки композитора, ставя рядом с ним его же «Крейцерову» сонату. Солисткой выступила известная скрипачка, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат молодежной международной премии «Триумф», лауреат множества международных конкурсов Елена Ревич.

«Впервые в Уфе я исполню каденции к частям знаменитого бетховенского концерта, написанные Альфредом Шнитке. Эти каденции в России практически не исполняются, но я их играю и решила представить уфимской публике, - рассказала Елена Ревич. - Успела погулять, посмотреть, какой прекрасный город! Замечательный оркестр, прекрасный дирижер!»



Во втором отделении ценителям высокой музыки была представлена симфония № 4 фа минор Петра Ильича Чайковского – «лирическая исповедь души», в которую композитор вложил свои переживания и думы о жизни, судьбе человека, отношениях личности и окружающего мира.

«Огромная радость, что проект «Всероссийские филармонические сезоны» продолжается в Уфе. Благодаря программе министерства культуры России к нам приезжают прекрасные солисты Московской филармонии»: и для нас, и для слушателей – большое счастье встречаться с ними на сцене!» - сказал народный артист РБ, генеральный директор ГАСО РБ Артур Назиуллин.