В Уфе состоятся «Большие гастроли» Московского театра «Русская песня»

27 сентября в Уфе состоятся «Большие гастроли» Московского государственного академического театра «Русская песня» в Уфе, организованные Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан пройдут показы спектакля «Бедность не порок».

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Грядущий театральный сезон станет юбилейным для основной сцены Московского государственного академического театра «Русская песня». В свой десятый сезон труппа впервые примет участие в программе «Большие гастроли». В Ярославле, Чебоксарах, Уфе, Тольятти и Самаре будет показан спектакль «Бедность не порок» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Павла Сафонова. Автор идеи – художественный руководитель – директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина.