В России утвердили культурную стратегию

Правительство РФ утвердило новую Стратегию государственной культурной политики до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 11 сентября 2024 года.

В числе приоритетных направлений реализации стратегии - в том числе обеспечение государственной поддержки, стимулирование и поощрение культурной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки творческих кадров, создание условий для всестороннего развития, творческой самореализации, стимулирование просветительской и патриотической работы среди молодёжи на базе музеев, клубов, культурных центров.

Одна из ключевых задач также касается полноценной интеграции новых регионов страны в российское культурно-гуманитарное пространство.

Кроме того, в качестве приоритетов обозначены сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России, обновление и развитие учреждений культуры как в крупных, так и в малых городах и сёлах.

Об утверждении стратегии председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 16 сентября. Он подчеркнул, что работу по формированию условий для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей правительство ведёт по указу президента. Она нацелена на обеспечение единого культурного пространства страны для укрепления её суверенитета и повышения качества жизни граждан.

Динамика роста вложений в отрасль отражает отношение к вопросам культурной политики со стороны государства, Главы и правительства. Напомним, за последние 6 лет (2018–2023 годы) расходы на культуру в Башкирии возросли почти на 60% (на 5,4 млрд рублей). Общий консолидированный бюджет сферы культуры по прогнозу на 2024 год составляет 14,486 млрд рублей. В 2023 году он составил 14,410 млрд, в 2022 году — 12,705 млрд, в 2021 году — 11,701 млрд, в 2020 году — 11,619 млрд, в 2019 году — 11,794 млрд. рублей.

Благодаря такой поддержке число посещений культурных мероприятий составило 120 млн посещений при плане в 90 млн. По этому показателю Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров по стране.

«Культура Башкортостана очень многообразна. Мы в республике создали сбалансированную систему поддержки культуры, - отмечал Глава республики Радий Хабиров. - За 5 лет мы направили для поддержки культуры более 62 млрд рублей. Очень важно, что в этой сумме есть большая доля федерального финансирования».