Музей имени Шаляпина провел в Уфимском хосписе музыкальный салон

12 сентября в Уфимском хосписе состоялся благотворительный концерт Музея музыки им. Ф.И. Шаляпина «Любимые песни о главном». Музыкальная встреча с подопечными прошла в рамках «Музыкальных салонов», которые введены в еженедельную программу музея по инициативе министра культуры, народной артистки Башкортостана Амины Шафиковой. В новом музыкальном музее «Музыкальные салоны» давно стали доброй традицией для уфимцев.

«Хоспис – это дом для пациентов, где ценят каждый день жизни, стремятся сделать ее максимально полной. Основная задача – медицинская и социальная помощь, но большое внимание уделяется и душевному состоянию подопечных, - отмечает пресс-секретарь хосписа Светлана Нигматуллина. - К сожалению, тяжелобольные люди крайне редко могут выбраться в консерваторию или сходить в театр, но это не должно лишать их возможности услышать любимое произведение в живом исполнении. Так, одной из замечательных традиций Уфимского хосписа стали концерты. «Музыкальные салоны» - уже известный и полюбившийся формат музыкальных встреч в самом новом музее нашего города. И для наших подопечных огромная радость принимать сегодня «Музыкальный салон» музея им. Ф.И. Шаляпина прямо здесь, в стенах Уфимского хосписа».

Радость встречи с музыкой подопечным и их родственникам подарил дуэт «Лей-Ди» – лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии министерства культуры РБ в номинации «Маэстро». Дуэт выступает на сценах республики с 1996 года. Участники дуэта – талантливые девушки, яркие и артистичные. Лейсан Газизова – научный сотрудник и хранитель фондовых коллекций Музея музыки им. Ф.И. Шаляпина. Диляра Идельбаева – композитор, создатель и многолетний руководитель вокальной студии «Дельфин» ГКЗ «Башкортостан». Во время концерта прозвучали известные романсы и любимые песни, неизменно откликающиеся в сердцах людей, такие как «Поэма о любви», «Этот мир», «Надежда» и другие. Многие из них были исполнены вместе со зрителями. Компанию дуэту составил композитор, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлева Урал Идельбаев, заведующий музыкальной частью БАТД им. М. Гафури, который аккомпанировал на фортепиано.