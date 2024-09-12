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12 Сентября , 15:29

В Башкирии утвержден порядок реестра мастеров народных художественных промыслов

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В Башкирии утвержден порядок формирования и ведения реестра мастеров народных художественных промыслов Республики Башкортостан. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации 12 сентября. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя премьер-министра правительства — министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Александра Шельдяева.

Согласно документу, в реестр включаются сведения о мастерах народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве физического лица, применяющего специальный налоговый режим.

Реестр ведется для получения, систематизации, обобщения и использования информации о мастерах народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан, для их эффективного взаимодействия с органами госвласти республики и органами местного самоуправления муниципальных образований; оказания поддержки мастерам народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на территории Башкирии; проведения мониторинга сферы деятельности, осуществляемой мастерами народных художественных промыслов на территории РБ.

Включение в реестр осуществляется на основании письменного заявления мастера народного художественного промысла.

Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются в открытом доступе на официальном сайте министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.

Автор:Лейла Аралбаева
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