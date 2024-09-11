Евразийский музей кочевых цивилизаций приглашает на лекции ученых

В визит-центре «Тура-Хан» уже в этот четверг стартует научно-просветительский проект «Лекторий Евразийского музея кочевых цивилизаций». Цикл состоит из десяти научно-популярных лекций, посвященных истории и природе Степной Евразии. Прочитают лекции башкирские ученые, привлеченные к проекту создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Мероприятие будет проходить еженедельно по пятницам вплоть до 15 ноября в конференц-зале визит-центра. Начало в 16 часов.

Как пояснили «Башинформу» в Евразийском музее кочевых цивилизаций, лекции подготовлены для широкого круга читателей и будут одинаково интересны школьникам, студентам и взрослым. Так, слушатели первой лекции узнают, «О чём рассказывают степные склоны музея кочевых цивилизаций». Лектор – один из главных специалистов, занимающихся восстановлением исторического ландшафта окрестностей мавзолея Тура-хана, научный сотрудник Ботанического сада-института УФИЦ РАН Мария Лебедева.

Людям, интересующимся историко-культурным наследием края, будут интересны выступления археологов. 20 сентября доцент Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Никита Савельев расскажет об эпохе раннего железа, а 4 октября с обзорной лекцией «Эпоха раннего средневековья. Великое переселение народов» выступит археолог Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Александр Колонских.

О «Новейших археологических открытиях в Республике Башкортостан» 18 октября поведает директор Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Илшат Бахшиев. Также запланированы лекции на темы «Орнаментальные мотивы народов Евразийской степи», «Реконструкция лица по черепу методом М.М. Герасимова», «Природные факторы разрушения каменных средневековых мавзолеев Башкортостана» и другие.

Анонс каждой лекции можно будет найти на официальной странице Евразийского музея кочевых цивилизаций в соцсетях. 12+

Напомним, 6 июля, в день открытия Евразийского музея кочевых цивилизаций Глава Башкортостана рассказал о планах дальнейшего развития территории музейного комплекса и прилегающих площадок.

– Это очень важный проект для нашей республики и для всей страны. Музейный комплекс будет создан на серьёзной научной базе, которая будет постоянно развиваться. Новая площадка также будет объединять народы разных стран на основе уважения к своей истории и культуре. И, конечно, здесь будет формироваться большой туристический центр. В конце года мы закончим проектировать здание самого музея площадью 20 тысяч кв. м. Через дорогу от него появится Центр башкирской лошади и ловчих птиц. Здесь будут два ипподрома, крытый манеж для конкура и других соревнований, а также ремесленная этнодеревня. Здесь мы будем возрождать традиционные занятия древних башкир. Кроме того, поблизости начнем строить СПА-отель «Кочевник». В целом здесь формируется очень сильный центр – туристический, этнический, гастрономический, научный. У этой территории большие перспективы. Работы здесь – на годы вперёд, - сказал Радий Хабиров.