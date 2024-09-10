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10 Сентября , 12:57

Памятник археологии в Башкирии получил статус выявленного объекта культнаследия

пресс-служба Башкультнаследия
Фото:пресс-служба Башкультнаследия

Памятнику археологии в Башкирии присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. В перечень выявленных объектов культурного наследия вошел объект «Культурный слой села Левашёво (XIX – нач. XX вв.)».

Объект расположен в г. Стерлитамаке. Памятник выявлен в 2024 году сотрудниками ООО «АрхеоГеоЭксперт». На территории объекта культурного наследия были обнаружены фрагменты керамики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно требованиям федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр.

Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на интернет-портале правовой информации республики и на официальном сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия.

Автор:Лейла Аралбаева
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