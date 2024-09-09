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Культура
9 Сентября , 16:37

Башкирия лидирует по числу модернизированных кинозалов

В понедельник на оперативном совещании правительства министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала о развитии кинопроизводства и кинопроката. В Башкортостане сегодня работает 161 кинозал, из них 49 – муниципальных. Начиная с 2015 года ведется активное сотрудничество с Фондом кино, за эти годы  модернизировано 56 кинозалов.  

С 2019 года уже в рамках национального проекта «Культура» модернизировано 38 кинозалов на общую сумму 211,0 млн рублей – по этому показателю Башкирия лидирует среди регионов. До конца текущего года ожидается открытие еще 5 муниципальных кинозалов в Аскинском, Бакалинском, Ермекеевском, Миякинском и Нуримановском районах на общую сумму 45 млн рублей. 

Кинопрокатом охвачены все муниципалитеты, кроме четырех (Краснокамского, Салаватского, Уфимского районов и города Агидель), а в самых отдаленных уголках демонстрация фильмов осуществляется киномобилем.   

– Отрасль кинопроката испытывала проблемы после введения санкций и ухода зарубежных фильмов по всей стране. Но уже в текущем году в организациях кинопроката имеется 80% отечественной кинопродукции, а ситуация посещаемости значительно улучшается. С начала этого года в кинотеатрах Башкортостана – 2,5 млн посещений, это на 900 тысяч больше, чем в 2022 году. Работа будет продолжена, – отметила министр культуры.   
Автор:Лейла Аралбаева
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