Госоркестр Башкирии впервые исполнил симфонию «Воскресение» Малера

3 сентября в ГКЗ «Башкортостан» Государственный академический симфонический оркестр Башкортостана открыл новый сезон первым концертом абонемента «Высшая лига». Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.

Вместе с Госоркестром Башкортостана под управлением маэстро Дмитрия Крюкова выступили солисты: народная артистка Башкортостана Диляра Идрисова, лауреат международного, всероссийских и республиканского конкурсов Назгуль Ибрагимова, а также Государственная академическая хоровая капелла РБ имени Тагира Сайфуллина и хор Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

– Для нас огромное счастье, что сегодня мы открываем наш 33-й сезон симфонией №2 Густава Малера – музыкальным произведением колоссальной и божественной красоты, – сказал гендиректор оркестра, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин. – Но, если быть точнее, сезон мы открыли несколько раньше – фестивалем «Романтика осени», который прошел на Советской площади. Сезон будет не менее ярким, чем предыдущие: наши концерты пройдут и в Уфе, и в городах республики, также будут организованы гастрольные туры, выступления в Москве, Санкт-Петербурге.

Руководитель оркестра также сообщил, что в этом году весь мир празднует 200-летие со дня рождения Антона Брукнера, и VI Зимний фестиваль ГАСО, который традиционно проводится в декабре, будет посвящен творчеству австрийского композитора. В рамках фестиваля будет исполнено четыре его симфонии. До конца календарного года Артур Назиуллин дважды выступит в Уфе – на Камерном вечере с Дмитрием Крюковым и на открытии Зимнего фестиваля.

Главный дирижер ГАСО РБ, народный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков перед исполнением рассказал о композиторе и его произведении.

– Сегодня Густав Малер – один из самых часто исполняемых ведущими мировыми оркестрами композиторов. Как ни странно, но Малер потрясает именно современного человека в XXI веке, способен вознести нас на невероятные высоты. Знаменитый музыковед и критик Норман Лебрехт очень точно писал, что Малер способен пробить наше сознание, как скорлупу. И, в-третьих, через произведения Малера наиболее полновесно раскрываются все возможности большого симфонического оркестра, – отметил Дмитрий Крюков.

12 сентября Госоркестр Башкортостана представит первый концерт абонемента «Великие симфонии» в 33-м концертном сезоне.