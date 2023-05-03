Главный художник Башкирского театра оперы и балета об опере «Садко», кокошниках и русском искусстве

В рамках Арт-проекта «Короны русской волшебство» член Союза художников России, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Ш. Бабича Вера Фролова записала интервью для ИА «Башинформ» с заслуженным артистом Башкортостана, главным художником Башкирского государственного театра оперы и балета Иваном Складчиковым.

- Иван Петрович, вы являетесь главным художником театра оперы и балета, заслуженным артистом Республики Башкортостан, художником-постановщиком, просто художником, музыкантом-пианистом, как вам удаётся столько специальностей объединить при работе в театре?

- Родители постарались дать мне хорошее образование, так как они считали, что ребенок должен получить весь набор «дворянского воспитания» (должен учить языки, уметь играть на рояле, уметь танцевать, уметь рисовать). Я учился в специальной общеобразовательной школе с углубленным изучением двух иностранных языков, и поэтому французский язык мне как второй родной. Правда, рисовать я никогда не учился. Я самоучка и никогда не взял ни одного урока рисования в жизни. И в живописи - самоучка, но всю жизнь рисую. Параллельно я обучался в ЦМШ (Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского – прим. авт.), где я учился играть на фортепиано. Моя мама дружила с известной балериной Большого театра Екатериной Сергеевной Максимовой, она и привила мне первые навыки классического балета. Моя мама – заслуженная артистка России, актриса РАМТа (Центральный академический молодежный театр – прим. авт.). Папа – заслуженный артист России, актер Государственного академического Малого театра. После окончания школы я поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, которое завершил с красным дипломом, как актер. Все это время я рисовал. Затем отправил свои эскизы на конкурс во Францию, выиграл его. Меня пригласили в Париж, где я оформил свой первый балет.

- Вы считаете, что художник не ограничен одной специальностью, а видит красоту во всех её проявлениях, во всех видах искусства?

- Нет. Я за то, чтобы люди получали диплом. Хорошо бы, чтобы, пока учатся, узнавали про театр больше, ориентировались. Ведь что они о нем знают, когда приходят в театр по окончании вуза?

Была бы моя воля, я бы вернулся к дореволюционной системе образования. Это когда студент, окончивший, желательно, МГАХИ им. В.И. Сурикова (Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова – прим. авт.) и умеющий хорошо рисовать, и которому нравится театр, приходил бы в подмастерья к хорошему театральному художнику. От специалиста, как правило, с большим опытом он постепенно бы «впитывал» и осваивал на месте специальные театральные приемы. Научиться «строительству» и театральным приемам просто, а научиться живописи невозможно. Сейчас многие умеют рисовать, но не мыслят живописью. Когда бывают мастер-классы, я всё время говорю: «Ребята, вы должны быть живописцами, а потом всем остальным. Вы должны помимо декораций и костюмов что-то рисовать. Вспомните, что знаменитые Коровин, Головин, Бакст, Бенуа - были прежде всего живописцами, а потом уже - театральными художниками. Например - Александр Бенуа, стоявший у истоков образования Эрмитажа, как музея, писал статьи по истории искусств, обладал четким пониманием стиля, прекрасным знанием истории искусств, и изначально занимался этим, а уже потом театром. История искусств у тебя должна быть в голове. Порой в театре ты делаешь некий «стилевой коллаж», потому что тебе нужно взять эффектный прием с другой эпохи, но вписать его нужно в эту, но так, чтобы он не был определим глазом, а для этого ты должен чувствовать стиль. Чтобы чувствовать стиль, ты должен быть образованным в этом плане.

- 70 процентов информации мы получаем через зрение, поэтому, если ты обладаешь восприятием цветовых соотношений, знаниями колористики, то тогда ты можешь воздействовать на человека. И я согласна с вами, что живопись должна влиять на художника, а далее и сама сцена на зрителя. Но помимо сценографии, обращающей зрителей в атмосферу событийности, в театре важны и одежды, которые непременно дополняются головными уборами, разновидность которых исчисляется огромным количеством, как по форме, так и виду. Вот поэтому мы решили обратиться к истории и разновидностям головного убора – кокошника, являющегося символом русского национального костюма, издавна привлекавшего к себе внимание русских художников. Расскажите, пожалуйста, для каких театральных спектаклей вы создавали или использовали кокошники?

- Некоторое время мне казалось, что «Западно-Европейский материал» мне куда ближе, чем «русский стиль», - считал, что не очень чувствую его, не понимаю. А в первый раз столкнулся с «русской темой» при постановке балета «Конек-Горбунок» с Иваном Васильевым в 2018 году. Там была такая забавная игра, - мы соединяли русский стиль с art deco, потому что, когда ты делаешь балет «Конек-Горбунок», то волей-неволей возникает вопрос: как делать коней?

А коней там много, и они не просто кони, они - летающие. И тут мне в голову пришла идея, что авиаторский шлем 30-х годов, а это, как мы помним, мечты о полетах и зародившийся стиль art deco, и если к нему приделать ушки, он похож на конскую голову. Форма брюк-галифе очень напоминает лошадиную ногу. И вот получилась лошадка. От желания полетов и взлетов возникло желание соединить русский стиль и art deco, что мы и сделали. В балете есть костюм Царь-девицы, и у неё есть кокошник, в костюмах «Звезд» (артисты кордебалета) то же есть этот головной убор. Но они немного из art deco.

Двумя годами позже мы вместе с Аскаром Амировичем Абдразаковым думали, какой оперный материал взять. И вот тогда неожиданно возникло название «Садко», чему, если честно, я не очень был рад, так как мне казалось, что это не мой материал, но потом, привыкнув к нему, я стал получать удовольствие.

В основу решения костюмов спектакля лег знаменитый исторический бал 1905 года в Зимнем дворце. И это решение было осознанное, так как хотелось дать зрителю иллюзию спектакля, созданного до революции 1917 года.

Поскольку в костюмах мы отталкивались со времен конца XIX века, поэтому и в фантазии «на тему» Новгородских палат лег Теремной дворец Кремля. Это видно и по темно-синему цвету, и по пышным орнаментам, но единственное, что я убрал первым делом - всю историю с росписями со святыми, так как всё-таки это «Садко» и мы должны отодвигаться в сторону сказочной Руси, а не крещенной.

- Правильно ли я поняла, что в костюмах и кокошниках Новгородский стиль в своем единстве не присутствует? Мы видим в опере «Садко» и рогатые кички, и венцы, и сороки; и еще много совершенно разных видов кокошников разных губерний, каким замыслом или идеей вы их объединили?

- По истории, как мы помним, Ганзейский союз, возникший в середине XII века, был стратегическим торговым партнером средневекового Новгорода. Прежде всего, я отталкивался от того, что представил несколько разновидностей русского национального костюма, потому что люди приехали на торговлю в Новгород из разных мест и разных областей. В «Садко» есть и южные кокошники, и рогатые кички, и венцы. Русский костюм представлен так, как он и менялся по разным областям.

- Увидев костюм любимой дочери Морского царя и сцену из подводного царства, у меня сразу возникла ассоциация с картиной «Царевна-Лебедь» Врубеля.

- Я и не скрываю, да, мы имеем дело с «Царевной-Лебедь». Вся история привлечения больших художников в оперу начиналась с Мамонтовской оперы (Московская частная русская опера С. Мамонтова - прим. авт.). Образ «Царевны-Лебедь» проходит через много постановок. Изабелла Врубель пела на сцене Мамонтовской оперы, а Врубель оформлял эти спектакли. Более того, Михаил Александрович работал у Саввы Ивановича в его резиденции в Абрамцево, где занимался изразцовым творчеством - майоликой. Врубель – это эпоха модерн, и он активно участвовал в оформлении отеля «Метрополь» в Москве. Например; во второй сцене «Ильмень-озеро» я повторяю вырез Метропольевской майолики, и отсюда перекличка с врубелевской «Царевной-Лебедь». Это и плюмаж, и сарафан, и кокошник. Художник должен иметь прямой диалог со своими предшественниками. Потому что если в зале присутствует грамотный зритель, то эту «перекличку времен» непременно прочитает. История русского театра началась не вчера, не позавчера, она имеет большую эпоху. Русский театр внес огромный вклад в историю мирового театра. А уфимская постановка «Садко» - это попытка возврата к русской опере в ее большом «Гранд стиле», потому что вижу, что в данное время забыли, как делаются подобного рода спектакли.

- Сколько сцен, костюмов и рисованных планов в опере «Садко»? Я где-то читала, что 400 костюмов. Это правда?

- Да, 400 костюмов. В опере «Садко» 7 меняющихся сцен и 47 рисованных планов. Помимо этого, я сочетаю строительную декорацию с рисованной. Первая колонна - объемная, а далее идут рисованные, но первая объемная колонна дает вам ощущение глубины.

- Когда создаете образ, понятно, что изначально вы владеете многими знаниями, но тем не менее вы ищете что-то или просматриваете какие-то источники информации?

- Я уточняю отдельные элементы, которые мне нужны чисто технически, чтобы понять и четко их вставить.

- Костюм шьется на конкретного человека, на конкретного актера?

- Да. К примеру, Волховы – 3, и это 3 сарафана, и они все разные. Эскиз - это некий идеальный вариант «победы», но если ты видишь, что готовый вариант человеку не идет, то начинаешь менять отделку или длину рукава, или вырез и т.д., и даже порой и саму ткань. Поэтому очень часто бывает, что три костюма на трех одинаковых героинь немного отличаются. В случае смены художника, уже шить будут обязаны по моему первому эскизу. А пока я всегда меняю или подгоняю в процессе костюм под исполнителя.

- Куда уходят созданные вами эскизы? Эскизы хранятся у вас или в музеях?

- Эскизы остаются у меня по авторскому праву или уходят в частные коллекции. Мои эскизы живут своей жизнью.

- В одном из интервью вы сказали, что очень серьезно относитесь к деталям в костюме. Я хочу спросить про детали в кокошнике - их со сцены не видно, поэтому для чего нужна детализация? Я рассмотрела венец, и он очень сильно приближен к реальному историческому образцу. Разве детали на кокошниках хорошо видны из зала?

- Детали распределяем так, чтобы они в головном уборе работали на даль, то есть делаем чуть больший контраст, чем когда костюм рассчитан на близкое восприятие. К примеру, выводим декорацию бархатом, так как бархат будет углублять, при этом из зала вы не будете видеть, что есть аппликация бархатом, а будете видеть, что есть некая более яркая форма. Порою выпуклость достигается не выпуклостью, а за счет аппликации (бархат отдаляет, а атлас приближает). Зрители сидят на разном приближении, поэтому я каждый раз, когда идет прогон и мы ставим свет, смотрю это вблизи, а потом просматриваю сверху, чтобы проверить, а возможно, что-то поменять. Башкирский театр оперы и балета построен по классической схеме - выстраивание картинки идет на царскую ложу (самое идеальное место), поэтому и живописная картинка всегда выстраивается на нее.

- Учитываете ли вы или нет исторический колорит в костюмах?

- Да, мы все задуваем, потому что костюм не должен быть новый, не должно быть ощущения, что он вчера только сшит.

- Скажите, а все эскизы к декорациям и к костюмам создаются вами или бывают помощники? Сколько эскизов создается к каждому костюму?

- Очень много. Сначала я отрисовываю генеральные эскизы, когда создаются образы. Далее я ищу прототипы, по которым показываю разные детали. Далее я делаю технический рисунок, иначе тебе не сошьют то, что ты хочешь. Эскизы я делаю только сам, поскольку можно заметить смену руки. Я пытался найти помощника, но это нереально. Люди зачастую не представляют, какая это тяжелая и сложная работа и что все изначально создается руками. К примеру, создать мозаику на ткани - это многочасовая многодневная работа в цехах. И с костюмами аналогично, сложно. Люди даже не представляют себе, что все, что носят люди на сцене – это высокая мода. Это костюм, посаженный на конкретного человека, которого вызывают на 5 разных примерок, там, где мы много что меняем и сажаем на него – это огромный сложный ручной труд.

- Кокошники тоже должны подходить к лицу?

- Безусловно. К примеру, у одной девочки был кокошник без очелья и ей он не подходил. Мы сделали очелье (наши мастера его плетут из мелкого искусственного жемчуга).

- А сколько кокошников в опере «Садко»?

- Их больше 300. Кокошники есть и у хора, и у балета. У балета они более облегченные на жесткой основе, но с перетянутым натяжным верхом, чтобы они облегчались и визуально, и по весу, так как балерины танцуют.

- Вы пишете портреты?

- Да, и даже пишу портреты на заказ, а также во многих эскизах у меня есть лица.

- А эти портреты вы «привязываете» к афишам?

- Это уже потом.

- Как вы считаете, существует ли в настоящее время тенденция к возврату к традиционному национальному русскому костюму?

- Сейчас мы должны найти себя, возвращая подобного рода спектакли, восстанавливая забытые сценографические традиции. А это позволит вернуть и народный костюм обратно из театра в жизнь. Мне кажется, что сейчас именно тот момент, когда мы должны вспомнить, что мы «не лыком шиты», что мы не «придаток» Запада, который его копирует, а то, что у нас есть своя большая традиция, которая может быть больше, чем западная. Своя большая традиция русской музыки и русского оформления.

Организаторы Арт-проекта «Короны русской волшебство»: министерство культуры РБ, министерство образования и науки РБ, Салаватская епархия РПЦ, Собор русских РБ, администрация Куюргазинского района, филиал ГБУК РБ РЦНТ в городе Кумертау.