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Вчера, 16:26

Впервые в своей истории Госоркестр Башкортостана выступит в Узбекистане

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Впервые в своей истории Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступит в Узбекистане. Об этом «Башинформу» сообщил гендиректор коллектива Артур Назиуллин. В настоящее время в оркестре идет подготовка к поездке.

Первый концерт состоится 31 марта в Самарканде (6+). Под управлением главного дирижера НСО РБ, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова, оркестр из Уфы представит произведения русской и зарубежной классики — сюиту «Половецкие пляски» А. Бородина, сюиту «Царица Савская» О. Респиги.

Во втором концерте для кларнета с оркестром О. Наварро будет солировать народный артист РБ Артур Назиуллин. Также коллектив представит национальное сочинение — симфоническую поэму «Салават» Загира Исмагилова.

2 апреля в Ташкенте концерт Госоркестра Башкортостана пройдет в рамках фестиваля, посвященного 150-летию выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова  (6+). 

В программе — шедевры Рахманинова: Цыганское каприччио, симфоническая поэма «Остров мертвых», кантата «Три русские песни» для хора и оркестра, поэма «Колокола» для солистов, хора и оркестра.

В апреле ожидаются гастроли Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан по городам Татарстана и Удмуртии, в мае - в Москве.

Отметим, у Башкортостана развивается разностороннее, экономическое и культурное сотрудничество с Республикой Узбекистан. 17 февраля из Уфы отправился первый прямой рейс в Самарканд.

Автор:Лейла Аралбаева
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