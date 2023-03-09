В Башкирии мастер-изготовитель рыболовных снастей содержит частный музей

9 марта сотрудники отдела по работе с нематериальным культурным наследием Республиканского центра народного творчества Рафаэль Газизов и Розалия Янузакова выехали с этнографической экспедицией в Туймазинский район.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе учреждения, житель села Кандрыкуль, мастер-изготовитель рыболовных снастей Раян Багаутдинов показал технику изготовления старинной рыболовной снасти — морды (мырҙа - на башкирском языке). Это старинная ловушка, имеющая вид двух вставленных один в другой конусов, сплетенных из прутьев. Для плетения морд обычно используют прутья красной ивы, предварительно вымачивая их в горячей воде для придания гибкости.

Мастер плетет разные рыболовные снасти, в зависимости от периода времени, зимой одни, летом другие. «Зимой прутья для плетения необходимо держать под снегом для размягчения, а весной плести», — поделился мастер-изготовитель рыболовных снастей из Туймазинского района.

Также он проводит мастер-классы по плетению «чижым» из лыка. Раян Талбетдинович содержит частный музей «Колхоз Красного рыбака», где, в частности, хранится удочка 30-летней давности, доставшаяся ему от отца. Леска удочки сделана из конского волоса.

Выезды сотрудников отдела по работе с нематериальным культурным наследием будут продолжаться в течение года.