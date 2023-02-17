Объекты «Ветошниково» на территории Башкирии включены в перечень выявленных объектов культнаследия

Объекты археологического наследия «Ветошниково-1, поселение», «Ветошниково-2, стоянка», «Ветошниково-3, стоянка», «Ветошниково-4, стоянка», «Ветошниково-5, стоянка», «Ветошниково-6, поселение» включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан.

Соответствующий приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан подписан 9 февраля 2023 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поселение и стоянки «Ветошниково» являются памятниками археологии эпохи мезолита, бронзы, раннего железного века, раннего средневековья, сообщает «Башинформ».

Уведомление о выявленном объекте культурного наследия направлено в органы местного самоуправления муниципальных образований и собственникам (пользователям) земельных участков.