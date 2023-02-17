Новости Башкортостана и Уфы
74.76
+0.56
79.98
+0.41
83.59
-1.55
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 11:25

Объекты «Ветошниково» на территории Башкирии включены в перечень выявленных объектов культнаследия

Объекты археологического наследия «Ветошниково-1, поселение», «Ветошниково-2, стоянка», «Ветошниково-3, стоянка», «Ветошниково-4, стоянка», «Ветошниково-5, стоянка», «Ветошниково-6, поселение» включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан.

Соответствующий приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан подписан 9 февраля 2023 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поселение и стоянки «Ветошниково» являются памятниками археологии эпохи мезолита, бронзы, раннего железного века, раннего средневековья, сообщает «Башинформ».

Уведомление о выявленном объекте культурного наследия направлено в органы местного самоуправления муниципальных образований и собственникам (пользователям) земельных участков.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика