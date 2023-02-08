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Сегодня, 23:01

Уфимцев приглашают принять участие в вокальном конкурсе исполнителей патриотической песни

20 февраля в Уфе пройдет городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни «Герои на все времена». К участию приглашаются учащиеся уфимских детских музыкальных школ и школ искусств, центров детского творчества и других учреждений культуры в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом «Башинформу» сообщили в управлении по культуре и искусству г. Уфы.

Предусмотрено 2 номинации — «Соло» и «Ансамбли» (от 2 человек). Допускается пение, а капелла, с аккомпанементом или «под минус».

Требование к репертуару — исполняемое произведение должно быть патриотического плана в академической, народной или эстрадной манере.

Для участия необходимо выслать заявку в срок до 15 февраля. Рассылка расписания конкурса будет осуществляться на адрес электронной почты, с которого отправлена заявка на участие.

Полный текст положения доступен на сайте.

Организаторами выступают управление по культуре и искусству администрации г. Уфы и Детская школа искусств № 2 имени Фарита Камаева.

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