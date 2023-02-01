Уфимский планетарий приглашает на премьеру первой мультиформатной патриотической программы

Уфимский городской планетарий приглашает на премьеру первой мультиформатной полнокупольной программы патриотической направленности. 1 февраля в 18.00 в звездном театре Уфы состоится премьера «Космической истории России». Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

В создании первой мультиформатной полнокупольной программы патриотической направленности приняли участие сотрудники Уфимского городского планетария. Она создана Ассоциацией планетариев и лиц, содействующих их развитию, при активном участии госкорпорации «Роскосмос», Центра имени В. В. Терешковой, а также при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

«Нам очень приятно, что мы внесли лепту в создание этой патриотической программы. Уфимский планетарий, опираясь на свой опыт, разрабатывал наиболее сложные визуальные элементы, например, поверхность Луны, посадку на лунную базу, трехмерные модели космических аппаратов и так далее. Наша часть работы заняла примерно около полугода», — рассказал заведующий отделом разработки программ планетария Азамат Рахмангулов.

Во время сеанса зрители попадут в ближайшее будущее, где совершат космическое путешествие на Российскую лунную базу. На уроке в лунном классе будут изучать основные этапы освоения космического пространства, познакомятся с основоположниками космической отрасли, узнают, как проходила подготовка и полет в космос первых космонавтов. Расскажут и о главных достижениях освоения космоса СССР и России, там, где мы были первыми. На сегодняшний день фильм демонстрируется в более чем 60 организациях по всей стране. И это далеко не предел.

«Это первая мультиформатная программа патриотической направленности, которая доступна всем просветительским организациям. Страна без своих героев и без великой истории не может быть Великой державой и надо еще раз напомнить нашей молодежи о наших деятелях космической отрасли. В программе мы рассказываем об истории нашей Великой страны, о космических достижениях. В планетарии такого фильма еще не было. Идея создать такой фильм у нас была уже давно, но не было возможности её реализовать. Мы создали „Космическую историю России“ при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Для нас была очень важна поддержка коллег. Особо хочется отметить и поблагодарить Уфимский планетарий за помощь в создании качественного визуального ряда для программы. Это уже третий проект, в котором вы оказываете колоссальную поддержку», — поделился руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов.

Расписание сеансов «Космической истории России» можно уточнить на официальном сайте Уфимского городского планетария. Билеты на программу будут доступны в том числе и по Пушкинской карте.