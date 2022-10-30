Председатель СЖР Владимир Соловьёв: Союз журналистов стал модным для молодежи

«Союз журналистов за эти годы стал не только самой большой, но и самой активной творческой организацией нашей страны. Это не мои слова, так говорят многие. В союз за эти пять лет добавилось более 6800 новых членов — это хороший показатель, больше чем по тысяче в год. В союз идёт очень много моих коллег — телевизионщиков, радийщиков, представителей интернет-СМИ. Союз стал модным для молодежи, и это здорово», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Напомним, накануне в Москве состоялся XIII отчетно-выборный съезд Союза журналистов России. На нем был переизбран прежний руководитель Владимир Соловьёв.

«Хочу поздравить многоуважаемого Владимира Геннадиевича от себя лично и от имени всего журналистского сообщества Республики Башкортостан с избранием на должность председателя СЖР. Желаю ему и всей команде крепкого здоровья, успехов в работе, вдохновения и мирного неба над головой. За эти годы ряды нашего союза тоже значительно пополнились, и сегодня наша республиканская организация насчитывает более 1700 человек. На съезде наша делегация была одной из самых многочисленных», — отметил председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков.