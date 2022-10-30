Председатель СЖР Владимир Соловьёв: Союз журналистов стал модным для молодежи

«Союз журналистов за эти годы стал не только самой большой, но и самой активной творческой организацией нашей страны. Это не мои слова, так говорят многие. В союз за эти пять лет добавилось более 6800 новых членов — это хороший показатель, больше чем по тысяче в год. В союз идёт очень много моих коллег — телевизионщиков, радийщиков, представителей интернет-СМИ. Союз стал модным для молодежи, и это здорово», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Напомним, накануне в Москве состоялся XIII отчетно-выборный съезд Союза журналистов России. На нем был переизбран прежний руководитель Владимир Соловьёв.
«Хочу поздравить многоуважаемого Владимира Геннадиевича от себя лично и от имени всего журналистского сообщества Республики Башкортостан с избранием на должность председателя СЖР. Желаю ему и всей команде крепкого здоровья, успехов в работе, вдохновения и мирного неба над головой. За эти годы ряды нашего союза тоже значительно пополнились, и сегодня наша республиканская организация насчитывает более 1700 человек. На съезде наша делегация была одной из самых многочисленных», — отметил председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков.
Своими впечатлениями о съезде с «Башинформом» поделилась тележурналист, главный специалист Главной редакции информационных программ БСТ Гульдария Юсупова:
«Съезд прошел в исключительно деловой и доброжелательной атмосфере. Приняты важнейшие решения на ближайшие пять лет, и среди них — задача поднятия в обществе престижа профессии журналиста. Такая постановка вопроса не только вдохновила, но и в очередной раз напомнила о том, что в течение пяти лет командой под руководством вновь избранного председателя СЖР Владимира Соловьева предприняты конкретные шаги по социальной и профессиональной защите журналистов. Наш профессиональный союз становится той самой общественной организацией, благодаря которой коллеги по перу чувствуют себя защищёнными ежедневно. На сайте союза постоянно размещаются новости регионов, что также позволяет чувствовать себя частью большого профессионального сообщества коллегам со всех регионов России. Очень радует, что в последние годы встречи в Москве не ограничиваются только официальными заседаниями, а уделяется большое внимание неформальному общению с коллегами. Так, накануне группа тележурналистов из состава делегатов побывала на телеканале „Москва 24“ и ознакомилась с условиями работы столичных репортеров».