Студенты музыкального колледжа из Сибая исполнили марш «На страже мира» у памятника Шаймуратову

Сегодня, 28 октября, у памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе прозвучал марш «На страже мира». Его исполнил оркестр музыкального колледжа имени Камиля Валеева из Сибая. Видео размещено в телеграм-канале башкирских батальонов.

Как рассказали агентству «Башинформ» в музыкальном образовательном учреждении, студенты приехали в Уфу для выступления в концертном зале имени Шаляпина уфимского института искусств в честь 25-летия своего колледжа.

Сегодня по желанию студентов и преподавателей отделения оркестровых духовых и ударных инструментов сыграли возле памятника Минигали Шаймуратову. Свое выступление они посвятили мобилизованным директору Замиру Янтурину и преподавателю Талгату Кунакбаеву, а также всем призванным для участия в СВО жителям республики.