30 Сентября 2022, 10:40

Рамил Гайзуллин и Ляйсан Золотарева выступили на сцене капеллы Санкт-Петербурга

предоставлено Рамилом Гайзуллиным
Фото:предоставлено Рамилом Гайзуллиным

27 сентября на сцене государственной академической капеллы города Санкт-Петербурга выступили наши соотечественники -  заслуженный артист РФ и народный артист РБ Рамил Гайзуллин, а также финалистка конкурса «Синяя птица» Ляйсан Золотарева из Учалинского района.

Выступление состоялось по приглашению государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» под управлением народного артиста России Игоря Тонина.

На сцене капеллы Рамил Гайзуллин исполнил ряд произведений башкирских авторов для курая с оркестром, а затем дуэтом с Ляйсан Золотаревой они представили несколько песен. Юная участница концерта пела на башкирском языке, а также аккомпанировала себе на домбре и варгане.

Как отметил Рамил Гайзуллин, который регулярно выступает на мероприятиях, посвященных народной музыке России, их номер с Ляйсан произвел впечатление на публику, и они смогли достойно представить Башкортостан на знаменитой сцене Санкт-Петербургской капеллы.

Концерт «Метелица» в кругу друзей» привлек внимание не только его участников и зрителей, но и местных СМИ. Так, телеканал «78» г. Санкт-Петербурга пригласил на утренний эфир музыкантов, среди которых были Рамил Гайзуллин и Ляйсан Золотарева. А газета «Петербургский дневник» опубликовала анонс события и рассказы самых ярких участников концерта о любви к своим музыкальным инструментам.

Вот что рассказал Рамил Гайзуллин о курае:

«Башкирскую музыку, на мой взгляд, просто невозможно представить без такого инструмента, как курай. Это наш национальный символ, наша гордость. Одно из самых настоящих чудес Республики Башкортостан.

Курай – очень мужественный инструмент, по традиции на нем всегда играют исключительно мужчины. Так сложилось, что испокон веков он сопровождает все башкирские традиционные праздники и народные гулянья.

Курай – это история, голос природы, связь времен, зов предков… Курай – это еще и моя большая любовь, которой я невероятно счастлив делиться с публикой!»

Фото:предоставлено Рамилом Гайзуллиным
