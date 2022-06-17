Новости Башкортостана и Уфы
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Башкортостан на ПМЭФ-2022

Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 22:11
Геннадий Зюганов на ПМЭФ - 2022: Башкортостан – уникальная республика с развитой промышленностью
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 21:45
Радий Хабиров на полях ПЭМФ-2022 пообщался с певицей Дианой Гурцкой и пригласил ее в Башкирию
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 21:44
Радий Хабиров на ПМЭФ - 2022 презентовал проект межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 21:34
«Будем продолжать расти»: Андрей Назаров об инвестиционном потенциале Башкирии
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 21:05
Башкирия подписала с шестью регионами ПФО меморандум о создании Евразийского экономического центра
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 20:27
«Удержаться в лидерах очень сложно»: президент ТПП России о пятом месте Башкирии в рейтинге АСИ
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 19:23
Владимир Путин предложил запустить в России промышленную ипотеку
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 18:49
Владимир Путин отметил лидерство Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 18:41
Радий Хабиров и Игорь Сечин подписали новое соглашение о сотрудничестве Башкирии с «Роснефтью»
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 18:31
Светлана Хоркина о решении присвоить Центру гимнастики ее имя: Это доверие и большая ответственность
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 18:00
В Башкирии состоится фестиваль школьного спорта среди государств — участников СНГ
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 18:00
Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 17:39
Башкортостан и Королевство Бахрейн наметили сферы экономического развития
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 17:31
В Башкирии реализуют инвестпроект по производству катодной меди на сумму 13,4 миллиарда рублей
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 17:15
В Башкирии могут создать крупнейший в стране кластер по электропроизводству
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 16:58
Башкирия и Курганская область заключили соглашение о сотрудничестве
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 16:24
На площадке ПМЭФ-2022 подписано соглашение по развитию спортивной гимнастики в Башкортостане
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 15:59
Уфа претендует на право проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 15:50
Объем инвестиций в основной капитал достиг в Башкирии 419,3 млрд рублей - Назаров
Башкортостан на ПМЭФ-2022
Сегодня, 15:14
Башкортостан вошел в туристический макрорегион «Большой Урал»
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