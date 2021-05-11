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Во время майских праздников спасатели Башкирии предотвратили более 140 несчастных случаев

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Во время майских праздников спасатели Башкирии предотвратили более 140 несчастных случаев Фото: Госкомитет РБ по ЧС

С 30 апреля по 10 мая спасатели Башкирии дежурили на трех особо опасных участках рек — это порог «Яман-Таш» (р.Сакмара), шивера «Сарышта» (р.Большой Инзер) и «Айгирские пороги» (р.Малый Инзер).

Наибольшее количество туристов на этих участках наблюдалось со 2 по 3 мая. Всего за время дежурства через порог «Айгир» прошло 3695 туристов на 665 судах, через порог «Сарышта» — 796 суден с примерным количеством 3406 человек, через порог «Яман-Таш» — 69 суден с 350 людьми на борту, рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

Во время рейдов спасателями проводился инструктаж с туристами по правилам безопасного поведения на воде, маршруту прохождения и особенностям опасных участков порогов.

Всего спасателями были предотвращены более 140 несчастных случаев с туристами и оказана первая помощь пяти туристам:

— эвакуация и транспортировка в больницу с.Инзер туриста из г. Челябинск, сплавлявшегося с туристической группой по р. Б. Инзер на катамаране;

— извлечены из воды после падения с катамарана при прохождении порога «Айгир» на р. М. Инзер двое туристов из г. Рыбинск;

— на р. Б. Инзер (порог «Сарышта») оказана первая помощь при вывихе голеностопа туристу 1984 года рождения;

— эвакуация туристки 2004 г.р. с берега р. М. Инзер («Айгирские пороги») до ст. «Айгир».

Также, во время проведения рейда спасателями был потушен пожар около железнодорожной станции Айгир.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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