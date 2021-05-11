В семьях Башкирии растет число третьих и последующих детей - Минтруд РБ

В марте 2021 года в Башкирии родилось 3 919 детей, что больше на 574 младенца или на 17,2%, чем в марте прошлого года. Таким образом республика вошла в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по темпу прироста показателя.

В целом за первый квартал текущего года число родившихся детей сохранилось на уровне прошлого года и составило 9785 детей (в январе-марте 2020 года – 9789 детей).

При этом в семьях республики продолжает увеличиваться число младенцев, родившихся третьими и последующими. Так, в январе-марте 2021 года на свет появились 3031 ребенок данной очередности, что больше на 303 младенца или на 11% процентов к тому же периоду 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.