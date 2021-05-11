Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО Школьники Башкирии заняли третье место в Интеллектуальной олимпиаде ПФО Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

Пермский край впервые принял заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. Башкортостан представляла команда из 12 ребят, которые стали победителями регионального этапа. По итогам Интеллектуальной олимпиады в номинации «Робототехника» команда Башкортостана заняла третье место.

Олимпиада проводилась по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Оценивать результаты «мозгового штурма» школьников округа собралась профессиональная команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России, преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного образования, инженер-изобретатель.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе каждое направление олимпиады прошло на разных площадках. Игра «Что? Где? Когда?» развернулась на базе социокультурного пространства завода им. Шпагина. Интеллектуальное состязание состояло из 4 раундов, в каждом из которых командам задали по 10 вопросов.

Соревнования по направлению «Программирование» прошли в центре цифрового образования детей «IT-КУБ. Пермь». Командам предложили несколько задач различного уровня сложности.

Решением изобретательских задач ребята занимались в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Задания включали в себя теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.

Участники «Робототехники» соревновались в детском технопарке «Кванториум Фотоника» в двух направлениях: «Уличный художник» и «Фуникулер». В течение определенного времени команды, используя собственные робототехнические наборы, должны были сконструировать, запрограммировать и провести отладку роботов.

«Это уникальное состязание талантливых и одаренных ребят. На окружной олимпиаде каждый из вас защищает честь своего региона, края, республики. Вы – будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам. Особые слова благодарности педагогам, которые вкладывают свое время, талант и душу в развитие учеников», — отметил помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

Напомним, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга». Основная цель олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.