Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

11 мая Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Школьники Башкирии заняли третье место в Интеллектуальной олимпиаде ПФО

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

Школьники Башкирии заняли третье место в Интеллектуальной олимпиаде ПФО Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

Пермский край впервые принял заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. Башкортостан представляла команда из 12 ребят, которые стали победителями регионального этапа. По итогам Интеллектуальной олимпиады в номинации «Робототехника» команда Башкортостана заняла третье место.

Олимпиада проводилась по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Оценивать результаты «мозгового штурма» школьников округа собралась профессиональная команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России, преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного образования, инженер-изобретатель.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе каждое направление олимпиады прошло на разных площадках. Игра «Что? Где? Когда?» развернулась на базе социокультурного пространства завода им. Шпагина. Интеллектуальное состязание состояло из 4 раундов, в каждом из которых командам задали по 10 вопросов.

Соревнования по направлению «Программирование» прошли в центре цифрового образования детей «IT-КУБ. Пермь». Командам предложили несколько задач различного уровня сложности.

Решением изобретательских задач ребята занимались в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Задания включали в себя теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.

Участники «Робототехники» соревновались в детском технопарке «Кванториум Фотоника» в двух направлениях: «Уличный художник» и «Фуникулер». В течение определенного времени команды, используя собственные робототехнические наборы, должны были сконструировать, запрограммировать и провести отладку роботов.

«Это уникальное состязание талантливых и одаренных ребят. На окружной олимпиаде каждый из вас защищает честь своего региона, края, республики. Вы – будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам. Особые слова благодарности педагогам, которые вкладывают свое время, талант и душу в развитие учеников», — отметил помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин.
Напомним, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга». Основная цель олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Интеллектуальная олимпиада
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии началась сокращенная неделя с тремя рабочими днями
В Башкирии началась сокращенная неделя с тремя рабочими днями. Понедельник, 10 мая, объявлен выходным в связи с тем, что празднование Дня Победы в этом г
Три российские авиакомпании возобновляют авиасообщение с Египтом из Уфы
Три российские авиакомпании возобновляют авиасообщение с Египтом из Уфы. Накануне, 9 мая, в Каир на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air вылетели 345 пас
Водная прогулка по реке Белой для компании уфимцев с тремя детьми завершилась неожиданно
Водная прогулка по реке Белой в праздничный день, 9 мая, для компании уфимцев завершилась не так, как было запланировано. Все семь человек, находившихся
В Башкирии планируют узаконить туристические маршруты
На ближайшем майском пленарном заседании депутаты Госсобрания республики планируют рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Зако
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть