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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии планируют узаконить туристические маршруты

ОБЩЕСТВО

На ближайшем майском пленарном заседании депутаты Госсобрания республики планируют рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О туристской деятельности в Республике Башкортостан».

В частности, предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, а также цели и принципы его эксплуатации, рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«В нашей республике много красивых мест, излюбленных туристами. Есть более популярные маршруты, есть менее известные, но большинство из них образованы стихийно и не имеют никакого специального статуса, который гарантировал бы их сохранность и помогал развивать туристскую инфраструктуру. Мы предлагаем «узаконить» такие тропы и внести их в реестр туристских ресурсов Башкортостана», — отметил он.

По его словам, при разработке законопроекта был учтен успешный опыт других регионов. Так, изучен опыт Алтая, в Крыма, Якутии, Краснодарского края и некоторых других регионов, привлекательных с точки зрения индустрии туризма. Документ содержит концептуальные положения, цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Все остальные детали будут урегулированы впоследствии правительством республики.

Внесение интересных локаций в реестр туристских ресурсов поможет избежать конфликтов из-за хозяйственного использования ресурсов территории, считает Константин Толкачев.

«Не так давно мы были свидетелями конфликта в связи с вырубкой леса возле Инзерских Зубчаток, – напомнил спикер парламента. – Ситуация возникла как раз из-за того, что туристическая локация не имела соответствующего статуса. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по мнению туристов мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные ситуации не повторятся».
Ранее о создании в Башкирии реестра туристических маршрутов рассказала председатель Госкомтуризма РБ Эльмира Туканова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм
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