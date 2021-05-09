Фото: Туймазинский вестник Живущий в Германии уроженец Башкирии восстанавливает имена пропавших без вести солдат Фото: Туймазинский вестник

Уроженец Башкирии Разиф Хафизов последние несколько лет живёт в Германии. Ежегодно 9 мая он участвует в акции «Бессмертный полк», который проходит в разных городах страны, сообщает газета «Туймазинский вестник».

По данным издания, последние пять лет Разиф занимается поисковой работой — восстанавливает имена без вести пропавших солдат в Германии. Вот и в этом году он возложил цветы к мемориалу, посвящённому советским воинам, погибшим на немецкой земле в годы Великой Отечественной. Мемориал находится на военном кладбище в городе Лебус недалеко от Берлина. Здесь похоронен дед Разифа — туймазинец Салих Салихов. Он ушёл на фронт из села Агиртамак Туймазинского района и погиб под Берлином незадолго до долгожданной Победы, в апреле 1945 года. Старшему сержанту было всего 27 лет.

Сегодня Разиф стал участником шествия «Бессмертный полк» в городе Франкфурт-на-Майне. Мероприятию предшествовала церемония возложения венков и цветов к памятным местам и воинским захоронениям защитников Отечества и граждан СССР, погибших на принудительных работах в Германии. В проведении праздника к Дню Победы участвуют представители Генконсульств РФ и стран СНГ. В ряды «Бессмертного полка» уже встали около 200 рядовых граждан, и шествие продолжает расти.