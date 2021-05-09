Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

9 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Живущий в Германии уроженец Башкирии восстанавливает имена пропавших без вести солдат

ОБЩЕСТВО
Фото: Туймазинский вестник

Живущий в Германии уроженец Башкирии восстанавливает имена пропавших без вести солдат Фото: Туймазинский вестник

Уроженец Башкирии Разиф Хафизов последние несколько лет живёт в Германии. Ежегодно 9 мая он участвует в акции «Бессмертный полк», который проходит в разных городах страны, сообщает газета «Туймазинский вестник».

По данным издания, последние пять лет Разиф занимается поисковой работой — восстанавливает имена без вести пропавших солдат в Германии. Вот и в этом году он возложил цветы к мемориалу, посвящённому советским воинам, погибшим на немецкой земле в годы Великой Отечественной. Мемориал находится на военном кладбище в городе Лебус недалеко от Берлина. Здесь похоронен дед Разифа — туймазинец Салих Салихов. Он ушёл на фронт из села Агиртамак Туймазинского района и погиб под Берлином незадолго до долгожданной Победы, в апреле 1945 года. Старшему сержанту было всего 27 лет.

Сегодня Разиф стал участником шествия «Бессмертный полк» в городе Франкфурт-на-Майне. Мероприятию предшествовала церемония возложения венков и цветов к памятным местам и воинским захоронениям защитников Отечества и граждан СССР, погибших на принудительных работах в Германии. В проведении праздника к Дню Победы участвуют представители Генконсульств РФ и стран СНГ. В ряды «Бессмертного полка» уже встали около 200 рядовых граждан, и шествие продолжает расти.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Выставка, парад и салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Уфе
В преддверии Дня Победы в Уфе заработала тематическая выставка под открытым небом. Главные ее экспонаты - военная техника времен Великой Отечественной в
Зарегистрироваться на акцию «Бессмертный полк. Онлайн» можно до 12 часов 9 мая
В Башкирии продлили прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк. Онлайн». Зарегистрироваться на шествие и отдать дань уважения воевавшим предкам те
В Башкирии зарегистрированы еще четыре смерти от COVID-19
По данным оперативного штаба, в Башкирии зарегистрировано еще четыре случая смерти от COVID-19. Всего в с начала пандемии в республике от коронавируса ум
«Я не могу забыть тот последний день детства»: 94-летняя ветеран из Уфы рассказала о войне
Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летняя Валерия Светлякова вспоминает Уфу в военные годы с тяжелым сердцем. В возрасте 14 лет со школьной скамьи о
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть