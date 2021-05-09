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В параде Победы в Уфе примут участие танки, воевавшие на фронтах Великой Отечественной

ОБЩЕСТВО

В параде в честь Дня Победы, который пройдет в Уфе, будут участвовать танки, принимавшие непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

Историческая бронетехника была доставлена автомобильным транспортом из расположенного в Московской области Музея техники Вадима Задорожного, считающегося одним из крупнейших в Европе и крупнейшим в России частным техническим музеем. В Уфу прибыло несколько единиц исторической бронетехники: средний танк Т-34-76, легкие танки Т-26, Т-60 и Т-70 и плавающий танк-разведчик Т-38.

Как пояснили представители музея, средний танк Т-34-76 был выпущен в 1942 году. Во время участия в боях он получил несколько прямых попаданий бронебойных снарядов, сделавших сквозные пробоины и трещины в лобовой части корпуса. Поврежденная боевая машина была списана из армии и после демонтажа башни долгое время использовалась в качестве тягача на железной дороге. После приобретения музеем Вадима Задорожного, Т-34 был восстановлен до ходового состояния с использованием башни танка аналогичной модели, но сохранил родные двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Большинство других танков было найдено на месте боев или переправ через реки и болота. К примеру, один из танков Т-60 был обнаружен в разрушенном состоянии на месте массового боевого применения этой модели — в Синявинских болотах под Санкт-Петербургом и полностью восстановлен.

﻿В технической части боевых машин насколько возможно сохранены исходные детали конструкции, а там, где это невозможно, использованы подходящие аналоги более современных моделей.

 

Сергей Николаев

Теги: День Победы, парад
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