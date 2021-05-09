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9 мая Воскресенье

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Башкирию ждет неделя сухой и теплой погоды

ОБЩЕСТВО

На следующей неделе погоду в Башкирии будет определять сухой и теплый антициклон. С 10 по 16 мая днем в центральных районах республики будет от 24 до 30 градусов тепла, осадков не ожидается. Ветер прогнозируется слабый – не более 9 метров в секунду.

Небольшое похолодание – до +25 ℃ днем начнется с 18 мая. Во второй половине месяца возможны небольшие дожди с интенсивностью осадков до 1 миллиметра в сутки.

Ранний приход устойчивого тепла, на две-три недели опережающий климатическую ному нашего региона, будет способствовать быстрому проведению весенне-полевых работ и росту пожароопасности в лесных массивах. Сохранение тепла во второй половине мая также может стать причиной более раннего начала купального сезона, который в Башкирии обычно стартует не раньше июня.

 

ИА «Башинформ»

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