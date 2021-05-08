В Башкирии почти на треть больше жалоб на укусы клещей, чем в мае 2020 года

В Башкирии почти на треть выросло число обращений по поводу укусов клещей по сравнению с карантинным маем 2020-го. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 4 мая число пострадавших составляло 833 человека (в 2020 – 477), в том числе 351 ребенок (в 2020 – 202). Мониторинг ведется с 11 марта.

За 2020 год клещевым энцефалитом заразились 14 жителей Башкирии, за 2019 — 15 человек.

К сегодняшнему дню от клещей обработано 930,9 га территорий, в том числе в Уфе – 580,7 га. Ежегодно в регионе обрабатывается порядка 4 тыс. га.