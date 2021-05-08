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Дети со СМА получают дорогостоящее лечение — Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Фото: Минздрав РБ

Все дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают препараты «Спинраза» и «Рисдиплам», сообщили в Минздраве Башкирии. По данным ведомства на январь 2021 года, в регионе проживает 42 несовершеннолетних пациента со СМА. В начале года Минздрав закупил 33 упаковки «Спинразы», на что республиканский бюджет выделил 186,5 млн руб..

«Этот препарат вводится в спинномозговой канал. Методикой владеют врачи-специалисты Республиканской детской клинической больницы, — проинформировали в министерстве. Одна инъекция «Спинразы» стоит около 8 млн руб.. В первый год лечения ребенку со СМА нужно шесть инъекций, далее — по три укола ежегодно.

Питьевое лекарство «Рисдиплам» применяется ежедневно для пациентов с грубым нарушением осанки, кому невозможно вводить «Спинразу», пояснили в ведомстве. 120 флаконов «Рисдиплама» для детей Башкирии приобрел фонд «Круга добра».

Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, связанное с мутацией гена SMN1. У человека не вырабатывается белок, что приводит к атрофии мышц. Больной постепенно теряет способность ходить, удерживать и управлять собственным телом, самостоятельно сидеть, есть, глотать и дышать.

 

ИА «Башинформ»

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