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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вице-премьеры республик Башкортостан и Татарстан договорились укреплять связи двух народов

ПОЛИТИКА
Фото: Пресс-служба Правительства РБ

Вице-премьеры республик Башкортостан и Татарстан договорились укреплять связи двух народов Фото: Пресс-служба Правительства РБ

В уфимском Доме Республики 7 мая прошла встреча двух вице-премьеров правительства. Азат Бадранов принял своего коллегу из Татарстана Василя Шайхаразиева. Представители региональной власти пришли к решению о сохранении исторической памяти двух народов.

«Это очередная наша встреча и это нас очень радует. Она была запланирована на 50 минут, но вышла далеко за рамки регламента. Хочу выразить слова благодарности Азату Шамильевичу за теплый прием. Для двух республик и для двух руководителей, курирующих одно направление такие встречи очень важны. В 76 годовщину Великой Победы мы реализуем проект «Джалиловцы» — как известно, трое из них это выходцы из Башкортостана. Самое важное, что сегодня мы «сверили часы», так как 2021 год он уникальный – это год выборов, переписи населения и очень много выдающихся личностей будут отмечать юбилейные даты. Кроме того, 2021 год указом Президента Татарстана объявлен Годом языков и национального единства. В этой связи мы районах нашей республики проводим выездные совещания в части образовательного процесса для детей всех национальностей, в том числе для наших братьев-башкир. И сегодня мы договорились, что Азат Шамилевич сможет приехать к нам в Татарстан и мы сможем совместно рассмотреть вопросы жителей Татарстана башкирской национальности в части изучения родного языка. Очень приятно, что общение проходит на позитиве и при полном взаимопонимании. Еще раз хочется сказать, что башкиры и татары – это два крыла одной птицы. Поэтому мы будем делать все, чтобы отношения между Башкортостаном и Татарстаном укреплялись» — отметил Василь Шайхразиев.

По слова Азата Бадранова, диалог в рамках межнациональной политики должен быть.

«В преддверии 9 мая мы обсудили вопросы реализации государственной политики по сохранению исторической памяти. Наши две республики объединяют, прежде всего, люди, – отметил Азат Бадранов. — У нас много исторических личностей периода Великой Отечественной войны и хотелось бы выразить огромную признательность за то, что вы приехали к нам почтить память «джалиловцев» и лидеров антифашистского движения. Мы наметили много совместных мероприятий вплоть до осени и планомерно будем их реализовывать».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Башкортостан, Татарстан, история, укрепление связей
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