Фото: мэрия Уфы В Уфе на фасаде многоэтажки появилось новое граффити Фото: мэрия Уфы

﻿В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Уфе на фасаде многоэтажки появилось новое граффити. Как сообщили в администрации города, тематическое граффити изображено теперь на фасаде дома №24 по улице Степана Злобина.

Инициативу в создании арт-объекта проявило Управление жилищного хозяйства Уфы совместно с депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Салаватом Хусаиновым.

Как отметили в мэрии, выбор пал именно на этот дом, так как в близлежащих к нему проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Автором и исполнителем граффити стал Артур Музипов — неоднократный призер конкурса граффити в Уфе. Один из его рисунков можно увидеть на фасаде дома №24 по улице Архитектурной.