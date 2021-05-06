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В Башкирии от коронавирусной инфекции полностью вакцинированы 186 тысяч жителей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии от коронавирусной инфекции полностью вакцинированы 186 тысяч жителей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по состоянию на 6 мая от коронавирусной инфекции полностью привиты 186 426 жителей, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, 279 316 человек вакцинированы первым компонентом (78,8%).

В Башкирию всего поступило 354 334 дозы вакцин от COVID-19.

﻿Число заболевших коронавирусом близится к 36 тысячам. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 93 человек, общее число заболевших составило 35 950. Всего с начала пандемии врачи выписали 33 463 пациента, 105 человек выписали за минувшие сутки.

В стационарах находятся 154 человека, из них в тяжелом состоянии — 22 человека, один на ИВЛ. На амбулаторном лечении состоят 1 869 пациентов.

По данным на 6 мая, зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции, в списке умерших теперь значатся 464 человека.

Количество выявленных случаев с внебольничной пневмонией за сутки составило 132. Выписанных пациентов с пневмонией — 108.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, статистика
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