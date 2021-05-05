Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии список жертв COVID-19 достиг 463 человек, двое умерли за минувшие сутки Фото: ИА «Башинформ»

По данным Минздрава республики, в Башкортостане прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 94 человека. Общее количество заболевших достигло 35857 человек.

Всего в республике от коронавируса умерло 463 человека, из них двое пополнили печальный список за минувшие сутки.

33358 человек выздоровело, выписались с выздоровлением 126 человек. В настоящее время, по данным ведомства, лечение проходят 2036 активных пациентов.

Проведено 2944392 исследований, в том числе 5212 за сутки.