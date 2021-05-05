Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.25 ↑

EUR 90.45 ↑

5 мая Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе Центр семейного воспитания им. Шагита Худайберина отпразднует 100-летие

ОБЩЕСТВО

В Уфе началась подготовка к 100-летию ГБУ РБ для детей-сирот и детей Центра содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, утвержден план мероприятий, посвященных вековому юбилею учреждения. Администрации г. Уфы рекомендовано оказать содействие в организации и проведении мероприятий.

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ поручено организовать проведение тематических мероприятий. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств внебюджетных источников.

По плану мероприятий организована работа по сбору информации о ветеранах и выпускниках Центра, создается фотовыставка и юбилейный альбом. Сотрудников Центра представят к государственным и ведомственным наградам.

24 апреля к 100-летию учреждения, а также в рамках акций «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти» на территории центра прошла высадка деревьев, теперь у центра есть своя Аллея имени Шагита Худайбердина.

28 мая в Башкирском театре кукол состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Центра содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина.

Справка. Детский дом был основан в мае 1921 года по инициативе выдающегося государственного деятеля БАССР Шагита Ахметовича Худайбердина, как «Центральный дошкольный детский дом для спасения детей башкирской национальности, осиротевших в ходе Социалистической революции и Гражданской войны». В 1924 году в память о его основателе дому было присвоено его Худайбердина.

Современный вид дом получил в 1989 году, после объединения школьных детских домов № 3 и № 8 и дошкольного № 1, с целью совместного воспитания детей, имеющих кровно-родственные связи. С 2020 года переименован в ГБУ Республики Башкортостан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центр содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина.

 

ИА «Башинформ»

Теги: детский дом, юбилей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Внимание! МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве
6 мая ночью и утром местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°. Об этом предупреждает МЧС по республике. Ожидаетс
Пожар в Бакалинском районе Башкирии: семья спаслась через окно, отец детей погиб
На рассвете 5 мая в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в с. Старое Азмеево Бакалинского района. К гор
В Уфе проведут акцию «Синий платочек Победы»
7 мая в 15.00 в ЦТиР «Мир» состоится акция «Синий платочек Победы», организованная Благотворительным фондом социально-культурных инициатив и поддержки со
В Баймакском районе Башкирии бушует природный пожар
В Баймакском районе Башкирии бушует природный пожар. Горит большая площадь возле деревни Ишмурзино. Как сообщил глава городского поселения Радмир Исянба
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть