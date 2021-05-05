В Уфе Центр семейного воспитания им. Шагита Худайберина отпразднует 100-летие

В Уфе началась подготовка к 100-летию ГБУ РБ для детей-сирот и детей Центра содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, утвержден план мероприятий, посвященных вековому юбилею учреждения. Администрации г. Уфы рекомендовано оказать содействие в организации и проведении мероприятий.

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ поручено организовать проведение тематических мероприятий. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств внебюджетных источников.

По плану мероприятий организована работа по сбору информации о ветеранах и выпускниках Центра, создается фотовыставка и юбилейный альбом. Сотрудников Центра представят к государственным и ведомственным наградам.

24 апреля к 100-летию учреждения, а также в рамках акций «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти» на территории центра прошла высадка деревьев, теперь у центра есть своя Аллея имени Шагита Худайбердина.

28 мая в Башкирском театре кукол состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Центра содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина.

Справка. Детский дом был основан в мае 1921 года по инициативе выдающегося государственного деятеля БАССР Шагита Ахметовича Худайбердина, как «Центральный дошкольный детский дом для спасения детей башкирской национальности, осиротевших в ходе Социалистической революции и Гражданской войны». В 1924 году в память о его основателе дому было присвоено его Худайбердина.

Современный вид дом получил в 1989 году, после объединения школьных детских домов № 3 и № 8 и дошкольного № 1, с целью совместного воспитания детей, имеющих кровно-родственные связи. С 2020 года переименован в ГБУ Республики Башкортостан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центр содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина.