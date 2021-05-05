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5 мая Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Благовещенском районе расследуют причины двух лесных пожаров

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

4 мая в Благовещенском районе происходило два горения сухой травянистой растительности на большой площади. Так, 4 мая в Главное управление МЧС по РБ от гражданина поступило сообщение о том, что горит трава на большой площади около д. Танайка.

На место были направлены силы и средства МЧС России. По прибытии пожарные произвели тушение из стволов, а также на отдельных участках тушили подручными средствами. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населённым пунктам нет. Пожар ликвидирован сегодня в 10.15 на площади 200 га.

Еще один пожар в Благовещенском районе вблизи населенного пункта Биштиново ликвидирован также сегодня в 10.36, на площади 200 га. Погибших и пострадавших нет.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. По всем пожарам будет проведено расследование, а к выявленным виновным лицам применены соответствующие меры в рамках законодательства», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

На 5 мая по состоянию на 15.00 в Башкортостане зарегистрировано 45 природных пожаров. Остается 8 действующих природных пожаров.

Специалисты МЧС по РБ на самолете АН-2 проводят мониторинг лесопожарной обстановки по маршрутам: Уфа – Тукан – Старосубхангулово – Кананикольск – Зилаир – Баймак — Зилаир – Акъяр – Исянгулово – Кулгунино – Красноусольск — Верхний Авзян — Аскарово — Учалы — Тирлян — Белорецк — Инзер – Уфа. Общая протяженность маршрута 1567 км.

Напоминаем, что на территории всей республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Основные причины пожаров — это неосторожное обращение населения с огнем и переход огня с земель иных категорий. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

На 5 мая 2021 года в Республике Башкортостан прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности, в Зилаирском, Белорецком и Туймазинском районах – 4 класс ПО.

 

ИА «Башинформ»

Теги: пожары
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