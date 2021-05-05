Фото: Валерий Шахов Константин Толкачев поручил проанализировать законы, регулирующие использование самокатов Фото: Валерий Шахов

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев дал поручение проанализировать законодательство, регулирующее порядок использования электросамокатов и ответственность управляющих ими лиц.

– В последние годы количество электросамокатов на улицах растет в геометрической прогрессии, – прокомментировал Константин Толкачев. – Их популяризации способствует шеринговый сервис: заплатив небольшую сумму, можно в любой части города взять напрокат простое в использование средство передвижения. Это удобно и современно. Но есть и оборотная сторона. Фактически самокат превратился в полноценное транспортное средство. Размеры электросамокатов становятся все внушительнее, а скорость все больше. Ими без ограничения пользуются все желающие, от мала до велика. Ничто не ограничивает и желающих встать за руль в нетрезвом состоянии.

По мнению председателя республиканского парламента, все это в совокупности создает серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

– В настоящее время мы изучаем вопрос правовой регламентации использования электросамокатов, реализацию действующих правовых норм, судебную практику по ДТП с участием таких транспортных средств. В случае необходимости будем готовить предложения по внесению изменений в законодательство.