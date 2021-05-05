Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.25 ↑

EUR 90.45 ↑

5 мая Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев поручил проанализировать законы, регулирующие использование самокатов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Константин Толкачев поручил проанализировать законы, регулирующие использование самокатов Фото: Валерий Шахов

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев дал поручение проанализировать законодательство, регулирующее порядок использования электросамокатов и ответственность управляющих ими лиц.

– В последние годы количество электросамокатов на улицах растет в геометрической прогрессии, – прокомментировал Константин Толкачев. – Их популяризации способствует шеринговый сервис: заплатив небольшую сумму, можно в любой части города взять напрокат простое в использование средство передвижения. Это удобно и современно. Но есть и оборотная сторона. Фактически самокат превратился в полноценное транспортное средство. Размеры электросамокатов становятся все внушительнее, а скорость все больше. Ими без ограничения пользуются все желающие, от мала до велика. Ничто не ограничивает и желающих встать за руль в нетрезвом состоянии.

По мнению председателя республиканского парламента, все это в совокупности создает серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

– В настоящее время мы изучаем вопрос правовой регламентации использования электросамокатов, реализацию действующих правовых норм, судебную практику по ДТП с участием таких транспортных средств. В случае необходимости будем готовить предложения по внесению изменений в законодательство.

 

ИА «Башинформ»

Теги: самокаты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе проведут акцию «Синий платочек Победы»
7 мая в 15.00 в ЦТиР «Мир» состоится акция «Синий платочек Победы», организованная Благотворительным фондом социально-культурных инициатив и поддержки со
Уфимские школьники сняли видеоролики в память о Великой Отечественной войне
В память о Великой Отечественной войне учащиеся физико-математического лицея №93 сняли видеоролики. В образовательном учреждении с 2018 года сложилась тр
В Баймакском районе Башкирии бушует природный пожар
В Баймакском районе Башкирии бушует природный пожар. Горит большая площадь возле деревни Ишмурзино. Как сообщил глава городского поселения Радмир Исянба
Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики
Ситуация с лесными пожарами в Республике Башкортостан осложняется. Небрежное отношение населения к элементарным правилам пожарной безопасности и погодно-
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть