Министр лесного хозяйства Башкирии обратился к жителям республики

Ситуация с лесными пожарами в Республике Башкортостан осложняется. Небрежное отношение населения к элементарным правилам пожарной безопасности и погодно-климатические условия: усиление ветровой нагрузки и сухая жаркая погода — способствуют моментальному распространению огня!

На 18.00 часов 4 мая (за последние сутки) в лесном фонде республики возникло 7 новых пожаров, во всех случаях причиной возгораний стал человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и несанкционированный пал сухой травы!

В связи с этим министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов в эфире телеканала Башкирского спутникового телевидения выступил с обращением к жителям региона.

«Минлесхоз РБ предупреждает: любая искра на природе может стать причиной большой опасности!

Призываем жителей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.

Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону!»