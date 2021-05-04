Фото: ИА «Башинформ» С начала пожароопасного сезона в Башкирии возникло 32 очага природных пожаров Фото: ИА «Башинформ»

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Республики Башкортостан возникло 32 очага ландшафтных (природных) пожаров. Такие данные сообщает региональное МЧС.

4 мая в лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются 2, 3 и 4 классы пожароопасности. 4 класс пожароопасности действует в Туймазинском районе.

По состоянию на 4 мая на территории Республики Башкортостан произошло 3573 пожара, из них 653 случая загорания сухой травянистой растительности, при которых погибло 109 человек, из них 6 детей, травмировано 95 человек.

По данным космического мониторинга на территории Республики Башкортостан зарегистрированы 2 термические точки. Всего с начала 2021 года — 59 термических точек (подтвержденных — 36).

Напоминаем, с 17 апреля 2021 года в республике действует особый противопожарный режим, который предусматривает ограничения посещения гражданами лесов, за исключением только тех, чья трудовая деятельность связана с работой в лесу. Действует запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Применение открытого огня запрещено. За нарушение режима предусмотрена административная и уголовная ответственность.