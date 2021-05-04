Внимание! МЧС по Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м.

В среду ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7°, +12°, днем +14°, +19°, по югу до + 25°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу ФГБУ «Башкирское УГМС» 5 мая местами по республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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