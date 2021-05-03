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3 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Управление гражданской защиты Уфы просит не открывать купальный сезон раньше времени

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Управление гражданской защиты Уфы просит не открывать купальный сезон раньше времени Фото: Ксения Калинина

В Уфе 4 мая ожидается самая настоящая летняя погода. По данным синоптиков, температура воздуха может подняться до 24-27 градусов. В связи с этим Управление гражданской защиты города обращается к уфимцам и гостям столицы с просьбой не открывать купальный сезон.

«Вода за такой короткий промежуток времени не успеет прогреться до комфортной для организма человека температуры, поэтому случиться с купальщиком в такой холодной воде может все что угодно: от переохлаждения до судорог и рефлекторного сокращения мышц и остановки дыхания», — пояснили в УГЗ столицы.

Опасно и дно водоемов. Из-за паводка границы рек и озер изменились.

«Соответственно, там, где вы всегда купались летом, сейчас вы будете наблюдать иную картину: подход к воде может быть затоплен, а на дне лежать принесенные паводком бревна, коряги и другой мусор. Немаловажно и то, что пока еще вода не очистилась от всего того, что принесло с собой половодье, поэтому находиться в воде сейчас не рекомендуется и с точки зрения элементарной гигиены. Не рискуйте понапрасну, дождитесь купального сезона», — подчеркнула руководитель пресс-службы Управления Яна Калинина.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГЗ по Уфе
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