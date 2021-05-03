Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов подарил землякам более 200 пожарных извещателей

В Аургазинском районе Башкирии вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов подарил своим землякам более 200 дымовых пожарных извещателей.

Они переданы им односельчанам в рамках реализации проекта на портале Атай-сал «Пожарный извещатель в каждый дом».

Пожарные извещатели появятся теперь в каждом доме деревни Мустафино, или более чем в 180 домах. Еще около 30 таких извещателей установят в деревне Новомустафино и три — в деревне Сабанчи.

Задача проекта Атай-сал – защитить себя и своих родных, минимизировать возможный ущерб от пожаров.

Как отмечают эксперты, количество жертв пожаров напрямую связано с обеспеченностью домов и квартир пожарными извещателями. В тех районах, где этот показатель выше, пожары с гибелью людей происходят реже.

Так, за последние четыре года в Башкирии, благодаря срабатыванию пожарных извещателей, удалось спасти 500 человек. Из них 221 ребенок, сообщается на портале Атай-сал.